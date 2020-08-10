«Зенит» улетел в Волгоград на первый матч нового сезона РПЛ с «Ротором»

"Зенит" улетел на игру с "Ротором". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» чартерным рейсом улетел на матч первого тура Российской Премьер-лиги. Самолет сине-бело-голубых взял курс на Волгоград, где команда с берегов Невы сыграет с местным «Ротором».

- Полетели в Волгоград! - гласит лаконичная подпись под фото пресс-службы «Зенита».

На снимке команда поднимается по трапу в самолет, который доставит футболистов в Волгоград.

Отметим, что матч пройдет 11 августа на «Волгоград Арене», а посмотреть его вживую смогут около 14 тысяч болельщиков, часть из которых наверняка будет фанатами гостей. Впрочем, все билеты были раскуплены задолго до игры и всего за пару часов.

В самом волжском городе перед встречей с «Зенитом» стоит небывалый ажиотаж - мало того, что «Ротор» вернулся в элиту российского футбола спустя 16 долгих лет, так в первом же матче в гости едет чемпион.

Интересно, что по личным встречам перевес имеет как раз «Ротор», но это отголоски 90-х и начала 2000-х годов, когда клуб из Волгограда громил соперников в Еврокубках, а «Зенит» прозябал на дне турнирной таблице. Сейчас расклад полностью изменился.