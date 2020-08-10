Полиция ищет лысого мужчину в трико, который изнасиловал девушку на стадионе в Петербурге

Неизвестный изнасиловал девушку, которая бегала вокруг стадиона у школы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Нападение на девушку произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. В ночь на 10 августа неизвестный мужчина поймал 29-летнюю спортсменку, которая бегала вокруг стадиона одной из школ, избил ее и изнасиловал. Об этом «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Гражданского проспекта около 23:45. После случившегося преступник с места происшествия скрылся, пострадавшая тут же побежала домой и рассказала обо всем матери.

- Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, девушка запомнила лишь, что на вид ему 40 лет, одет был в спортивный костюм, - пояснили в полиции. - Ведется поиск.