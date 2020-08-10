Названа возможная причина смерти младенца, которого в пакете в гости принесла жительница Санкт-Петербурга

Мать, которая принесла тело новорожденного младенца в гости к знакомому, пока находится без сознания. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские следователи продолжают разбираться в странной истории с обнаружением 8 августа тела младенца, которое в обычном пакете из супермаркета в гости к своему знакомому принесла мать ребенка. Сейчас установлена предварительная причина гибели малыша.

- Эксперты не установили признаков криминала в гибели новорожденной девочки. Вероятно, ребенок задохнулся во время родов, проходивших вне стен медучреждения, - пишет «Мойка 78».

Но точные причины гибели будут известны позднее, после всех необходимых экспертиз.

Что касается самой матери, то известно, что ее зовут Юлия и ей 26 лет. Уже в гостях у нее началось послеродовое кровотечение и женщину экстренно госпитализировали. Сейчас она находится без сознания, опросить ее пока невозможно. Медики оценивают состояние женщины как крайне тяжелое.

По факту произошедшего идет доследственная проверка.