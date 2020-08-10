Девушка погибла под колесами грузовика в Ленобласти

Под Приозерском грузовик насмерть сбил юную велосипедистку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Девушка стала жертвой дорожного происшествия в Приозерском районе Ленинградской области. Девочку-подростка, ехавшую на велосипеде, на переходе насмерть сбил грузовик.

- По предварительной информации около 11:15 10 августа на 100-м километре автодороги «Санкт-Петербург-Сортавала», водитель, управляя автомобилем «МАН» с полуприцепом, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на велосипедистку-девочку на вид 10-15 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате наезда ребенок погиб на месте.

Известно, что за рулем грузовика был опытный 65-летний водитель. Сейчас полицейские выясняют личность погибшей девочки, а в причинах смертельного ДТП разбираются дознаватели. Если водителя признают виновным, ему грозит уголовная статья и до пяти лет лишения свободы.