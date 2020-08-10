Глава петербургского «Метростроя» может уйти в отставку

У многострадального "Метростроя" может вновь смениться директор. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском «Метрострое» вновь может смениться власть. Место бывшего главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, возглавившего компанию после ареста экс-гендиректора Николая Александрова, займет Константин Ерошенко.

- Предполагается, что досрочное прекращение полномочий Харлашкина будут обсуждать на собрании в конце сентября, там же выберут нового руководителя, - пишут «Невские новости» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что руководство главного и единственного строителя петербургской подземки сменилось в декабре 2019 года. Тогда генеральный директор и акционер «Метростроя» Николай Александров был задержан по подозрению в многомиллионных растратах при строительстве Фрунзенского радиуса.

Компанию возглавил Сергей Харлашкин, пообещавший расплатиться по долгам рабочим и сохранить «Метрострой». Однако в последнее время в новые акционеры не сильно довольны Харлашкиным и прочат на место директора его нынешнего советника Ерошенко.