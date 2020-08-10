Больница имени Семашко вернулась к обычному режиму работы

Еще одно медучреждение Санкт-Петербурга вернулось к прежнему режиму работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное медучреждение Санкт-Петербурга вернулось к обычному режиму работы после временного перепрофилирования в коронавирусный стационар. На этот раз рядовых горожан готова принимать больница имени Семашко в Пушкине. Во время пика пандемии там установили 231 койку и в итоге вылечили 1550 пациентов, зараженных COVID-19.

Любопытно, что в больнице имени Семашко был самый низкий коэффициент заболеваемости медиков – из 470 человек инфекцию подхватили только 10.

- Все отделения больницы возобновили работу в штатном режиме. Открылись родильный дом, хирургическое и травматологическое отделения, отделение реабилитации больных неврологического профиля, - передает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Добавим, что в больнице имени Семашко остаются санпропускники и средства индивидуальной защиты. Далее к обычному режиму работы должны вернутся Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн.