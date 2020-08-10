Объединения ветеранов войны и труда освободят от платы за аренду в Петербурге

Общественные объединения ветеранов освободят от платы за аренду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге в этом году освободят от арендной платы больше полусотни общественных организаций. Речь идет об объединениях ветеранов войны и труда, узников фашистских лагерей, инвалидов и жертв политических репрессий, которые занимают нежилые помещения не больше 100 «квадратов». Такие льготы им выдают ежегодно. В 2020-м этих организаций в городе 63 – они уже подали документы на участие в программе. Об этом стало известно в понедельник, 10 августа, во время заседания в Смольном.

В будущем в Петербурге планируют рассмотреть вопрос и о том, чтобы давать такую льготу объединениям с площадью до 250 квадратных метров.

– В Петербурге много ветеранов и очень сильное ветеранское движение, это наше преимущество. Ветераны, несмотря на свой возраст, помогают нам воспитывать молодежь, принимают участие в общественных мероприятиях, за что им огромное спасибо, – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.