Аквабайкерам запретили кататься по Смоленке

Водителям водного транспорта напомнили, что движение по реке Смоленке закрыто. Фото: Смольный

Аквабайкерам Санкт-Петербурга в очередной раз напомнили, что любому виду водного транспорта нельзя кататься по Смоленке от истока до Наличного моста на период навигации 2020 года. Дело в том, что сейчас на реке постоянно проводятся мероприятия по очистке дна. Однако некоторые аквабайкеры плюют на правила и не только мешают работать экологам, но и подвергают тем самым себя опасности.

- В момент работ используется техника для очистки дна, которая при помощи тросов растягивается над водной поверхностью. Под водой также могут быть водолазы. В этом случае нарушители могут столкнуться с тросами, шаландами или водолазами. Существует риск получения многочисленных травм, - передает пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Вдобавок на Смоленке есть ограждающие боны. Если в них врезаться и повредить, то они перестанут удерживать вторичные загрязнения реки.