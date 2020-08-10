83-летний водитель мотоблока погиб в ДТП под Гатчиной

Дедушка на мотоблоке разбился насмерть в ДТП под Гатчиной. Фото: vk.com/dorinspb

Под Гатчиной погиб пенсионер, который ехал по дороге на своем мотоблоке. Авария произошла около 12:30 в деревне Чаща возле садоводческого товарищества «Радуга». Примечательно, что мотоблок в России даже не является транспортом и для того, чтобы им управлять, не нужно иметь водительское удостоверение.

Известно, что пенсионер двигался по автодороге «Озерешно – Новинка» на мотоблоке с прицепом. В какой-то момент он слетел в кювет и получил смертельные травмы. ГИБДД сейчас выясняет все подробности трагедии.

Мотоблок не является транспортным средством в России. Фото: vk.com/dorinspb

- 83-летний мужчина, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП водитель скончался до прибытия бригады скорой помощи, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Видимых повреждений на мотоблоке нет.