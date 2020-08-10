«Чеченский волк» отправился в СИЗО за нападение на сотрудницу полиции в Санкт-Петербурге

"Чеченского волка" Мансура арестовали за вывернутую руку петербургской полицейской. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Суд заключил под стражу скандального «чеченского волка» Мансура Абдылхаисиева, который напал на сотрудницу полиции ночью на Конюшенной площади. Напомним, сотрудница МВД попросила у 21-летнего парня паспорт для проверки, однако он в ответ ударил ее и вывернул ей руку.

- Мужчину тут же задержали и привлекли к административной ответственности. Собранные материалы по данному факту полиция передала в Следком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Полиция уже давно следит за уроженцем Чечни. Раньше он палил из Калашникова на Московском проспекте, за что ему пришлось извиняться перед ОМОН. После этого Мансур гонял с бешеной скоростью по Санкт-Петербургу, подвергая опасности десятки водителей. В этот раз так просто он уже не отделается – на него завели уголовное дело по статье за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти. «Волк» может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

- Обвиняемый просил в суде домашний арест. Рассказал, что ранее на Московском проспекте он стрелял якобы из игрушечного автомата. В итоге его заключили в следственный изолятор до 7 октября 2020 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.