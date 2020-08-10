Новые беговые и велодорожки появились на Крестовском острове

На Крестовском острове появились экспериментальные вело- и беговые дорожки. Фото: Смольный

На Крестовском острове появились специальные беговые дорожки. Это первый подобный эксперимент для общественного пространства в Санкт-Петербурге.

- Полосы для бега проходят по Теннисной и Велосипедной аллеям, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Гребного канала, Южной и Северной аллеям, а также на тротуаре Южной дороги, - делятся в пресс-службе Смольного.

Если дорожки не понравятся горожанам, то их уберут. Фото: Смольный

Не обошлось и без новенького веломаршрута. Его сделали кольцевым вокруг Приморского парка Победы. В целом, вело- и беговые дорожки пока что, скорее, экспериментальные. Власти будут следить, понравятся ли горожанам маршруты и будут ли они вообще востребованы. Если да, то разметку оставят.

Вдобавок на Крестовском острове может появиться тихое местечко с кормушками, библиотекой, рекреационной зоной у воды, с детскими и спортивными площадками, а также пространством для занятий йогой.