Спасатели нашли сраженного инсультом грибника, пропавшего в лесу в Ленобласти

Пенсионер, сраженный инсультом, пропал в лесу в Ленобласти. Фото: vk.com/extremum

Поисково-спасательный отряд «Экстремум» сумел отыскать 59-летнего мужчину, пропавшего в лесу в Ленобласти. Родственники не дождались грибника дома, и начали переживать к вечеру. Спасатели оперативно среагировали на заявку, но добраться до труднодоступного района поиска удалось только к ночи. К 5 утра волонтеры вместе с собакой набрели на мужчину. Он откликнулся на их крики, но сам двигаться не мог. Оказалось, мужчина пережил инсульт.

Обездвиженного мужчину решили эвакуировать на вертолете. Фото: vk.com/extremum

- В итоге остановились на варианте с эвакуацией на вертолете, так как случай был экстренный, а местность крайне тяжелая. Спасатели приготовили носилки пострадавшему и расчищали площадку для авиатранспорта. Пилот мастерски смог посадить вертолет. Наши ребята передали потерявшегося медикам, и те отвезли его в больницу, - рассказывают волонтеры в группе «Экстремум» во «Вконтакте».

Пилот сумел посадить вертолет в непростой местности. Фото: vk.com/extremum

Спасатели отмечают, что большую роль в поиске сыграли родственники пропавшего грибника, которые знали его излюбленные места в лесу. Да и сам «потеряшка» долгое время был на связи с семьей.