Заключенному «Крестов» пытались передать хлеб с запрещенной начинкой

Сотрудники "Крестов" нашли в очередной "передачке" запрещенную начинку. Фото: 78.fsin.gov.ru

Приятельница одного из заключенных «Крестов» испекла ему хлеба с «технологичной» начинкой. Сотрудники СИЗО-1 решили нарезать «колобков», прежде чем передать их дальше. Каково же было их удивление, когда внутри мучных изделий оказались спрятаны кнопочные телефоны и кабели.

Не найти мобильники было бы сложно. Фото: 78.fsin.gov.ru

- Внутри находились одиннадцать мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним. «Передачка» предназначалась для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы пыталась передать женщина, но сотрудники СИЗО-1 вовремя обнаружили начинку, - сообщает пресс-служба УФСИН.

Естественно, хлебушек подлежит конфискации. А в отношении хитрой петербурженки составили административный протокол. Теперь ей светит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. А ее знакомый так и остался без свежей выпечки и связи с внешним миром.