Горстанция переливания крови Санкт-Петербурга срочно ищет доноров

Городская станция переливания крови Санкт-Петербурга разыскивает новых доноров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская станция переливания крови срочно ищет новых доноров. Дело в том, что на дворе тяжелый август, когда многие горожане уезжают отдыхать на дачи или в отпуска к морю, а болезней в это время меньше не становится. Да и тем более во время пандемии коронавируса.

- Ваш возраст должен быть не менее 18 лет, вес более 50 кг, у вас не должно быть временных или абсолютных противопоказаний. Процедура проходит в комфортных и безопасных условиях, а сам донорский центр расположен в пешей доступности от станции метро «Московские ворота», - рассказывает общественный деятель в области донорства крови Станислав Давыдов на своей странице во «Вконтакте».

После всех процедур донору выплатят денежную компенсацию на питание и выдадут справку, чтобы работодатель смог предоставить добровольцу день отдыха. При сдаче крови надо иметь паспорт и СНИЛС. Доноров ждут во все будние дни с 9 утра до часу дня по адресу Московский проспект, дом 104.