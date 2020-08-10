Женщина украла детский рюкзак с телефоном на игровой площадке в Кудрово

Жительница Кудрово стащила детский рюкзак на игровой площадке средь бела дня. Фото: vk.com/kudrovolife

Хитрая жительница Кудрово украла детский рюкзак с игровой площадки на улице Столичная 4, корпус 3. Родители ребенка теперь ищут злоумышленницу через соцсети, взывая ее к совести. На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной в группе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте», заметно, как женщина заприметила заветный рюкзачок, делает вид, что убирается в своей сумке, а потом быстро хватает вещь ребенка и кладет ее к себе. Естественно, после этого дама скрылась с детской площадки.

Похитительница действовала быстро и четко. Фото: vk.com/kudrovolife

Ребенок между тем переживает и хочет вернуть свой любимый рюкзак назад. В полицию родители пока не обращались.

- Вчера с детской площадки на улице Столичная 4к3, был украден детский рюкзак с телефоном, взяла его взрослая женщина, есть запись с камер видеонаблюдения. Если кто узнал похитительницу, попросите ее вернуть или сообщите об этом мне. Не хотелось бы сразу прибегать к обращению в полицию, возможно, одумается, - пишет Олег, папа ребенка.

Если вы что-то знаете о похитительнице, то связаться с отцом можно по ссылке во «Вконтакте».