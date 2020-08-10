Ястреба с поврежденным крылом спасли в Ленобласти

Ястреба-тетеревятника спасли в Ленобласти от верной смерти. Фото: vk.com/ohotnadzor47

Сотрудники администрации города Тихвина, что в Ленобласти, наткнулись на травмированного ястреба. «Сбитый летчик» присел на дорожку у местного лицея №8. Спасать птицу вызвались специалист Охотнадзора и ветеринар. Опасаться было чего – ястреб грозился цапнуть любого неприятеля цепкими когтями или клюнуть. Да и смотрел на людей этот товарищ очень грозно. Однако на подсознательном уровне он понимал, что одному ему не выжить, и решил сдаться.

- В конечном счете птицу удалось отловить. Ястреба поместили на реабилитацию и лечение в АНО «Приют Белоснежки» в Волосовском районе, - рассказывают специалисты Охотназдзора Ленобласти в своей группе во «Вконтакте».

К слову, этот ястреб не простой, а тетеревятник. Он распространен в 47 регионе и встретить его не такая уж редкость. Он не охотится на перепелов, а любит кушать на обед мелких певчих птичек.