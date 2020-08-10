14-летний велосипедист попал под колеса «Рено», переезжаю дорогу в Ленобласти

Подросток на велосипеде попал в жесткое ДТП в Ленобласти. Фото: vk.com/dorinspb

14-летний подросток угодил под колеса «Рено Дастер» на трассе в Ленобласти, переезжая дорогу на велосипеде. Авария произошла около 16:35 на 39-м километре трассы «Зуево – Новая Ладога». За рулем иномарки находилась 48-летняя женщина. Автоледи двигалась в сторону Киришей и никак не ожидала увидеть перед собой маневр юного велосипедиста. К счастью, мальчик избежал тяжелых травм.

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/dorinspb

- По предварительной информации, водитель «Рено» совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобилей. Ребенок был без сопровождения взрослых. В результате ДТП мальчик получил травмы средней степени тяжести, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Медики «скорой» оперативно доставили ребенка в местную больницу. Водитель иномарки никак не пострадала.