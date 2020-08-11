Прохладно, но без дождей: погода в Санкт-Петербурге на 11 августа

11 августа в Петербурге будет е слишком тепло, но без осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как и обещали синоптики, в Петербург пришла прохлада. Конечно, шубы с пальто доставать не придется, но легкую курточку накинуть с утра не помешает. Ночью 11 августа термометры показывали всего +12 градусов. И днем потеплеет не слишком сильно.

- Во вторник в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный и северный, умеренный. Днем температура воздуха составит +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

А вот с обещанными дождями синоптики малость промахнулись - 11 августа осадков не ожидается. Также облачной, но сухой будет и среда. 12 числа температура также не поднимется выше +18. Ближайшие кратковременные дожди пока «запланированы» на четверг.

Напомним, что по прогнозам метеорологов, прохладная погода сохранится до пятницы, а к субботе вновь начнет теплеть и уже в воскресенье температура достигнет +23...+25 градусов.