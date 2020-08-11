«Шевроле» протаранил столб на проспекте Ветеранов

Водитель и пассажир "Шевроле", по словам очевидцев, были сильно пьяны. Фото: vk.com/spb_today

Утренний сюрприз гаишникам Красносельского района преподнес неизвестный водитель серого «Шевроле Ланос». Свою машину он аккуратно припарковал в столб, где и бросил. Ждать приезда инспекторов мужчина и его приятель не стали.

- На перекрестке Ветеранов и Пионерстроя автомобиль влетел в ограждение. Водитель сбежал с места ДТП, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Судя по опубликованным фото и характерных круглым отметинам изнутри машины, пассажир иномарки в момент удара был не пристегнут и головой влетел в лобовое стекло. Однако это не помешало ему сбежать с места аварии.

По словам очевидцев, и водитель и его друг были изрядно навеселе.

- Видела начало этого веселого старта. Были двое, пьяные в ноль. Думала в пруд улетят, но нет, в ограждение ушли. В 5.10 были в шаверме, 5.20 уже влетели, - пишет местная жительница Наталья.

Сейчас веселых друзей ищет полиция, на месте аварии работает экипаж ГИБДД.