Необычный горизонтальный светофор установили на улице Куйбышева

Горизонтальный светофор появился на улице Куйбышева. Фото: gov.spb.ru

Уникальный, необычный, странный - такими эпитетами можно наградить светофор, появившийся на улице Куйбышева у домов 24-26. Дело в том, что световой указатель оказался горизонтальным. И он не просто подвешен на тросе поперек улицы, как делали раньше, а установлен на архитектурно правильном столбе.

- По просьбе КГИОП светофорные опоры смонтированы таким образом, чтобы не нарушать целостность исторического вида улицы. Часть светофорного объекта размещена горизонтально, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Интересно, что на столбе, стилизованном по просьбам Комитета по охране памятников под старину, разместился не только горизонтальный, но и обычный вертикальный светофор. Они дублируют друг друга ради большей безопасности, ведь находящийся в правом ряду автобус или грузовик полностью перекрывает светофор для водителей стоящих слева легковушек.

Кроме этого, еще один светофорный пост появился у дома 27 на проспекте Художников. Но здесь он обычный.