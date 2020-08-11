Житель Металлостроя выстрелил себе в руку из пистолета и получил штраф

За стрельбу в себя из пистолета житель Петербурга получил штраф. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Колпинского района Петербурга получил административный протокол от сотрудников полиции за то, что выстрелил сам себе в руку. Причиной стало применение травматического оружия в непредназначенных для этого местах.

- 9 августа около 22:30 31-летний мужчина, находясь в парадной жилого дома 21/3 по улице Садовой поселка Металлострой, произвел выстрел себе в кисть правой руки из травматического пистолета, после чего, выйдя на улицу, произвел один выстрел в воздух, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Полицейских вызвали соседи стрелка. Приехавшие на место стражи порядка быстро задержали мужчину. О степени его трезвости на тот момент ничего не сообщается, поэтому мотивы, по которым он выстрелил себе в руку, остались тайной.

Ну а за «стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах» на нарушителя спокойствия составили протокол. Мужчине грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия.