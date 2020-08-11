Почти 20 рейсов отменены в Пулково 11 августа

19 рейсов отменены 11 августа из Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 20 рейсов отменены на вылет из петербургского аэропорта Пулково 11 августа. Часть из них - российские направления, а другие перелеты были запланированы в пока закрытые и уже открытые зарубежные страны.

- Отменены отдельные рейсы в Москву, Сочи, а также перелеты в Анапу, Ригу, Ош, Шеньчжень, Бургас, Шанхайи Париж, - сообщается на сайте Пулково.

Также, судя по онлайн-табло вылета, не состоятся некоторые полеты на турецкие курорты Бодрум, Даламан и Анталья. И это при том, что первые улетевшие накануне самолеты в Анталью были забиты, что называется, под завязку.

В самом Пулково отмечают, что отмены запланированы авиакомпаниями заранее и претензий от пассажиров к аэропорту нет.

Напомним, что с 10 августа дважды в день в Анталью начала летать авиакомпания "Россия", которая базируется в Санкт-Петербурге. Кроме регулярных рейсов запланированы и чартерные, на которые ставят огромный»Боинг-747» вместимостью до 520 человек.