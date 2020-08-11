В Тайцах ночью угнали экскаватор за 6,7 миллиона рублей

В Тайцах украли экскаватор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Гатчинского района Ленинградской области ищут злоумышленников, похитивших дорогущий экскаватор из садоводства в тайцах. Строительная техника принадлежала одной из компаний, директор которой и сообщил о пропаже.

- 10 августа поступило заявление от 36-летнего гендиректора частной компании, в котором сообщалось о том, что в период с 17:00 8 августа по 9:30 10 августа от дома 15 по 1-й линии садоводства «Азимут» неизвестный тайно похитил экскаватор. Сумма ущерба составила 6 миллионов 700 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полиции заявление приняли и начали проверку обстоятельств происшествия. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

Похитителей ищут, украденный экскаватор также объявлен в розыск.