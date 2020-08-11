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Больше 12 тысяч человек обследованы на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Последние данные на утро 11 августа приводит Оперативный штаб
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Больше 12 тысяч человек сдали тесты на коронавирус за сутки.

Больше 12 тысяч человек сдали тесты на коронавирус за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 12 тысяч человек проверили на наличие коронавируса в Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщает городской Оперативный штаб. А федеральный приводит данные по новым заболевшим, выздоровевшим и умершим.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 050 человек. Под медицинским наблюдением находится 713 пациентов. Из них 150 - в обсерваторе, 299 - на самоизоляции, 264 - контактные, - информирует пресс-служба Смольного.

Что касается новых заболевших, то за прошедшие 24 часа инфекция COVID-19 подтверждена у 157 горожан. Общее количество случаев заражения с начала пандемии достигло 33 204.

Еще 78 человек благополучно вылечились от опасной болезни, теперь таких уже бывших пациентов всего 24 165. Однако увеличилось и количество смертей - сразу на 20. Теперь в Санкт-Петербурге подтверждены 2176 летальных исходов.

Еще 6863 человека остаются под присмотром врачей в активной фазе заболевания.