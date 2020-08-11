Связанный труп в реке нашел грибник в лесу под Приозерском

В речке Вьюн в Ленобласти нашли связанный труп. Фото: ГУ СК РФ по ЛО

Следователи управления Следкома России по Ленобласти выясняют обстоятельства гибели мужчины, чей связанный труп обнаружил под Приозерском случайный грибник. О страшной находке мужчина рассказал председателю садоводства, а тот вызвал полицию.

- В результате выезда в километре от садоводства «Вайсиеки», в реке Вьюн были обнаружены останки неизвестного человека (руки связаны скотчем), - сообщает источник в правоохранительных органах.

По одним данным, ноги отсутствовали, по другим - также были связаны скотчем. Тело удалось заметить, так как оно всплыло и зацепилось за мостик через реку. Торчавшие из воды конечности и увидел бродивший по лесу грибник.

Кроме полицейских на место происшествия также прибыли следователи СК. Они осмотрели труп и отправили его в морг на судмедэкспертизу.

Сейчас выясняется личность погибшего, а также откуда его тело могло принести течением. Дело заведено по статье «Убийство».