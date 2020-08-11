14 протоколов за неправильный выгул собак составили на петербуржцев

Больше десятка нарушителей выгула собак поймали с поличным в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/kvzpb_official

Сотрудники комитета по вопросам правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга прошлись по городу с очередным рейдом, направленным на поиск нарушений по выгулу собак. В этот раз масштабные проверки прошли в Кировском районе. У животных проверяли наличие намордников и поводков, а у хозяев – уборку за питомцами и то, в правильном ли месте происходит выгул.

В итоге инспекторы пресекли больше 30 правонарушений. Но некоторым хозяевам собак все же не удалось избежать административного протокола.

- Места проверочных мероприятий выбирались с учетом обращений граждан, в том числе через социальные сети. В ходе рейда пресечено больше 30 правонарушений, проведено около 100 профилактических бесед и составлено 14 протоколов за незаконный выгул собак. Штраф по статье достигает 5 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе комитета по вопросам правопорядка и законности.

Рейды, к слову, продолжатся до конца лета.