До +18 градусов и без существенных осадков обещают 12 августа в Санкт-Петербурге

12 августа в Петербурге будет облачно, но без осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически без дождей будет в Санкт-Петербурге в среду, 12 августа. Синоптики вновь подкорректировали прогноз и теперь не ждут осадков, которые были обещаны ранее. Впрочем, для не слишком теплой погоды это даже хорошо.

- 12 августа в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью и утром +10...+12, днем +16...+18 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вопреки прошлым прогнозам, не ожидается дождей и на оставшиеся рабочие дни недели. В четверг и пятницу будет облачно, но также «без существенных осадков». При этом с 14 августа в Петербурге начнется потепление и днем температура достигнет +21 градуса.

А в выходные синоптики обещают 23-25 тепла. Впрочем, все еще может измениться.