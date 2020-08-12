Матч «Зенита» стал самым посещаемым в первом туре Российской Премьер-лиги

Матч "Зенита" против "Ротора" стал самым посещаемым в первом туре РПЛ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый матч «Зенита» в новом розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона 2020-21 стал самой посещаемой игрой тура. Встреча против «Ротора» прошла в Волгограде 11 августа и закончилась убедительной победой гостей.

- Игру на «Волгоград Арене», завершившуюся победой «Зенита» со счетом 2:0, увидели 12 тысяч 438 зрителей, - сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Отметим, что сама арена вмешает больше 40 тысяч человек, однако количество зрителей было ограничено из-за карантинных мер. При этом билеты на игру раскупили всего через пару часов после начала продажи, так что в другой эпидемической ситуации стадион был бы полон.

Что касается самой игры, то голы за «Зенит» забили ставший капитаном команды Артем Дзюба (на 22-й минуте) и Себастьян Дриусси (на 79-й).

В тройку самых посещаемых игр также вошла встреча «Спартака» и «Сочи» в Москве. Ее на стадионе увидели 9 тысяч 738 зрителей. А матч «Химок» и ЦСКА в подмосковных Химках посетили 4 тысячи 948 человек.