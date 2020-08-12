«Нексия» влетела под фуру и сгорела вместе с водителем на трассе «Нарва»

В Ленобласти "Нексия" влетела под фуру и сгорела. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшное смертельное ДТП произошло в ночь на среду в Волосовском районе Ленинградской области. Здесь, на Таллиннском шоссе (трасса «Нарва), водитель «Дэу Нексия» вылетел под встречную фуру.

- Около 00:45 12 августа на 73 километре автодороги «Нарва», населенный пункт Кайкино, неустановленный водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ивеко», - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате страшного удара легковушка моментально вспыхнула. Иномарка и ее водитель сгорели в считанные минуты до прибытия пожарных.

Водитель грузовика при этом не пострадал.

Сейчас проверку по факту смертельного ДТП ведут дознаватели Госавтоинспекции. Движение по трассе «Нарва» идет в штатном режиме.