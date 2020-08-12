Житель Петербурга насмерть забил знакомого доской

Жителю Петербурга грозит до 15 лет тюрьмы за убийство соседа доской. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До пятнадцати лет лишения свободы грозит молодому жителю Пушкинского района Петербурга, который в пьяном угаре насмерть забил знакомого доской. Трагедия произошла 8 августа в частном доме в поселке Александровская.

- По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с ранее знакомым мужчиной 1960 года рождения, нанес последнему множественные удары доской в область туловища и головы, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

От полученных травм потерпевший скончался прямо на месте происшествия. Агрессивного соседа задержали. В отношении 32-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», максимальное наказание по которой - 15 лет тюрьмы. Обвинение подозреваемому уже предъявлено.