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Житель Петербурга насмерть забил знакомого доской

В момент преступления 32-летний мужчина был пьян
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Жителю Петербурга грозит до 15 лет тюрьмы за убийство соседа доской.

Жителю Петербурга грозит до 15 лет тюрьмы за убийство соседа доской.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До пятнадцати лет лишения свободы грозит молодому жителю Пушкинского района Петербурга, который в пьяном угаре насмерть забил знакомого доской. Трагедия произошла 8 августа в частном доме в поселке Александровская.

- По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с ранее знакомым мужчиной 1960 года рождения, нанес последнему множественные удары доской в область туловища и головы, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

От полученных травм потерпевший скончался прямо на месте происшествия. Агрессивного соседа задержали. В отношении 32-летнего мужчины заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», максимальное наказание по которой - 15 лет тюрьмы. Обвинение подозреваемому уже предъявлено.

Криминал