Два такси столкнулись на подземной парковки в МЕГЕ

Авария с такси произошла на подземной парковке МЕГИ. Фото: vk.com/spb_today

Два такси одной известной фирмы-агрегатора столкнулись на подземной парковке торгового центра МЕГА-Дыбенко. Сам инцидент не попал на глаза случайным свидетелям, а вот последствия аварии они сняли на видео.

- Две машины такси не разъехались на парковке МЕГА-Дыбенко, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жительница города Александра.

Девушка сняла короткий ролик, на котором не видны все итоги столкновения, но хорошо заметно, что одна из машин врезалась после столкновения в столб, а вторая отлетела в припаркованную иномарку.

Официальных сведений от ГИБДД пока не поступало, информации о пострадавших нет.

А пользователи соцсетей в комментариях к видео отмечают, что для такой аварии скорость у машин должна быть приличной. И это при том, что на парковках действует скоростной лимит, который, впрочем, многие не соблюдают.