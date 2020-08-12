Врача детской поликлиники обвинили в домогательствах к 13-летнему мальчику

Врача УЗИ-диагностики подозревают в домогательствах к 13-летнему мальчику. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали врача детской поликлиники, которого подозревают в сексуальных домогательствах к 13-летнему мальчику. Мать ребенка заявила, что медик домогался ее сына прямо в кабинете диагностики УЗИ.

- 10 августа в 21:21 в управление МВД по Адмиралтейскому району обратилась женщина 1987 года рождения, с заявлением о том, что в тот же день в кабинете ультразвуковой диагностики детской поликлиники на улице Римского-Корсакова врач УЗИ совершил развратные действия в отношении ее сына, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

На следующий день информация была передана в Главк и 11 числа врача задержали. По факту заявления было заведено уголовное дело по статье «Развратные действия», совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Медику грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

12 августа по ходатайству Следственного комитета врачу будет избрана мера пресечения, расследование дела продолжается.