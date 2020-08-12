14,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Еще 161 человек заболел коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 14,5 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавируса в Санкт-Петербурге за последние сутки. Такие данные приводит городской Оперативный штаб. Одновременно с ними опубликована статистика по новым случаям заражения на утро 12 августа.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14 647 человек. Под медицинским наблюдением находится 504 пациента. Из них 150 - в обсерваторе, 139 - на самоизоляции, 215 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также стало известно, что за минувшие сутки количество случаев заражения в Петербурге выросло на 161 и достигло числа в 33 365 человек. При этом 24 258 (+93 за сутки) пациентов благополучно выздоровели.

Количество подтвержденных смертельных исходов - плюс 12. Всего от коронавируса в городе скончались 2188 человек.

В активной фазе болезни остаются 6919 петербуржцев.