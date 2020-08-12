Прокуратура вступилась за мужчину без ног, найденного на улице у больницы в Кировском районе

Ситуацией с безногим мужчиной заинтересовалась прокуратура. Фото: vk.com/spb_today

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку по сообщениям в соцсетях, в которых жители города писали о безногом пожилом мужчине, лежащим на улице Косинова рядом с горбольницей номер 14.

- Организована проверка о нарушениях прав пожилого мужчины при оказании медицинской помощи в городской больнице на улице Косинова. В настоящее время инвалиду оказывается помощь специалистами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В Комитете по здравоохранению ситуацию прокомментировали журналистам «Мойки 78». Чиновники заверяют, что «сотрудники больницы рядом с ней никого не видели», однако в курсе ситуации и окажут помощь инвалиду, если он появится поблизости.

По словам горожан, нашедших несчастного, он лежал на земле на полиэтилене, а обе ноги с ампутированными ступнями у него были забинтованы. Предположительно, мужчина бездомный, его часто видели в одном из скверов в центре Петербурга.