Гергиев боится, что здание Мариинки может рухнуть из-за строительства метро «Театральная»

Худрук Мариинки беспокоится за судьбу исторического здания из-за строительства метро "Театральная". Фото: Олег ЗОЛОТО

Художественный руководитель Маринского театра Валерий Гергиев резко высказался против строительства выхода метро «Театральная» по нынешнему проекту. Всемирно известный дирижер опасается, что стройка и вестибюль подземки изуродуют лицо Петербурга.

- Историческая сцена театра и здание Консерватории на Театральной площади – это лицо Петербурга и всей России. Поэтому ни один проект, связанный с развитием метрополитена не может подвергать их риску, - приводит слова Гергиева газета «Петербургский дневник».

По словам маэстро. он отлично понимает важность строительства метро и находится в хороших отношениях с «Метростроем», однако сейчас существует реальный риск разрушения исторического здания Мариинки чего нельзя допустить.

Напомним, что ранее в Смольном согласились с возможностью просадки грунта при строительстве «Театральной» и создали специальную комиссию, которая решит, где же будет выход из метро.

Сама станция должна открыться в 2023 году.