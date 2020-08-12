Петербургские полицейские застрелили мужчину, оказавшего им сопротивление

Полицейским пришлось стрелять на поражение, чтобы остановить нападавшего на них мужчину. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские застрелили мужчину, который оказал сопротивление и применил силу при попытке задержания. Инцидент произошел ранним утром 12 августа на Боровой улице, когда наряд патрульно-постовой службы остановил для проверки подозрительную «девятку».

- При проведении осмотра в моторном отсеке был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. После этого водитель автомобиля нанес удар одному из полицейских и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка бросились в погоню за убегавшим мужчиной и настигли его. В ходе борьбы нарушитель попытался отобрать пистолет у полицейских и тогда патрульным пришлось применить табельное оружие.

Позднее оказалось, что сам погибший - 28-летний уроженец одной из кавказских республик, который был ранее судим за участие в незаконных бандформированиях. При осмотр его машины в багажнике был найден обрез охотничьего ружья и патроны.