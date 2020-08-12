В Санкт-Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

В Петербурге вспомнят моряков с подлодки "Курск" Фото: Артем КИЛЬКИН

12 августа исполнилось ровно 20 лет с одной из самых страшных трагедий российского подводного флота. В этот день в 2000-м году в Баренцевом море затонула атомная подлодка Курск, унеся с собой жизни 118 членов экипажа. Сегодня погибших моряков вспоминают в Санкт-Петербурге.

- В настоящее время в городе проживает более 50 семей моряков, погибших на «Курске». 32 члена экипажа и его командир Герой России, капитан 1 ранга Геннадий Лячин, похоронены на Серафимовском кладбище,- сообщает Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.

Траурные мероприятия начнутся в 12:00 с панихиды «…по воинам, в море погибшим» в Николо-Богоявленском Морском соборе, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа атомохода «Курск».

А в 14:00 родные и близкие моряков соберутся на Серафимовском кладбище, где пройдет возложение венков к мемориалу и траурный митинг с отданием воинских почестей.

В мероприятиях примет участие руководство Главного командования ВМФ России.