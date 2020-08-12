Кассир супермаркета сжег два грузовика в Санкт-Петербурге

Полицейские поймали подозреваемого в поджогах машин. Им оказался кассир супермаркета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские поймали мужчину, которого подозревают в поджогах двух грузовых автомобилей. Обе машины сгорели в последние несколько дней в Красносельском районе города. Причиной для преступления мог послужить алкоголь.

- Утром 11 августа 26-летнего мужчину задержали у дома 129 на проспекте Ветеранов. Установлено, что около 02:20 в ночь на 9 августа у дома 12 на улице Тамбасова он поджег найденный им мусор и кинул в моторный отсек автомобиля «Газель», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Той же ночью , но уже у дома 148 по проспекту Ветеранов подозреваемый, по версии полиции, разбил стекло в кабине «Исудзу» и подпалил лежавшие там вещи.

Обе машины в результате сгорели почти полностью.

Про задержанного известно, что он работает кассиром в супермаркете, а в момент преступления мужчина был пьян. Дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», которая предполагает до трех лет тюрьмы.