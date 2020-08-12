Следственный комитет завел дело после нападения на полицейских в Санкт-Петербурге

Следком завел дело о нападении на полицейских. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» завело петербургское управление Следственного комитета России. Причиной стало утреннее нападение на наряд патрульно-постовой службы, в результате которого полицейские применили оружие и застрелили агрессивного мужчину.

- По данным следствия, на Боровой улице был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2109. В ответ на требование предъявить документы, водитель ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление, между нападавшим и одним из полицейских началась борьба, в ходе которой попытался отобрать табельное оружие, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Чтобы остановить преступника, полицейские трижды выстрелили на поражение, в результате чего нападавший погиб. Его личность уже установлена. Это 28-летний уроженец Дагестана, ранее судимый за организацию бандформирования и участие в нем. В его машине были найдены обрез и патроны.