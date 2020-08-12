Электросамокаты хотят выгнать с загруженных петербургских дорог и тротуаров

Депутаты хотят разобраться с электросамокатами на дорогах и тротуарах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские депутаты решили навести порядок на улицах города и взялись за электросамокаты. Эти юркие и шустрые средства передвижения - средства индивидуальной мобильности (СИМ) по закону - могут не только доставить владельца до нужного места, но и создать кучу проблем как водителям машин, так и пешеходам. По новым правилам, самокаты хотят убрать как с тротуаров, так и с загруженных магистралей города.

- Сейчас на Невском уже невозможно передвигаться на самокате, не представляя угрозу пешеходам. Очевидно, что запретительные знаки будут установлены на КАД, ЗСД, возможно на набережных с большим потоком и высоким скоростным режимом, - рассказал «Невским новостям» депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Он отметил, что у самокатчика жизнь короткая, ведь если машина получит лишь вмятину, по попавший под нее человек на самокате легко может погибнуть.

Сами СИМ хотят разделить на три категории: ролики, самокаты, скейтборды и т.д., на которых дети могут передвигаться по тротуарам. Вторая — с 7 до 14 лет, на которых можно ездить по тротуарам и велодорожкам. Третья — с 14 лет (хотят поднять до 16), с возможностью выезда на проезжую часть. В последнюю и входят мощные электросамокаты.