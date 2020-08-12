Нарушения на 46 миллионов рублей нашли в муниципалитете в Шушарах

Ревизоры нашли нарушения бюджета в Шушарах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 150 нарушений на сумму в 46 миллионов рублей нашли ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга при проверке Муниципального образования «Шушары». При этом 39 миллионов рублей из местного бюджета были потрачены на нецелевые расходы.

- В частности, Местная администрация израсходовала более 35 миллионов рублей на благоустройство земельных участков, которые находятся в собственности Санкт-Петербурга, физических и юридических лиц, - сообщает пресс-служба КСП.

По закону, обязанность содержания земли ложится на собственника, и тратить бюджетные деньги на это муниципалитет не имел права. Еще два миллиона ушли на благое дело - строительство пешеходных дорожек. Вот только в полномочиях муниципалов находится лишь текущий ремонт придомовых территорий, а строить подобные объекты - задача города.

Еще аудиторам не понравилась закупка медалей «20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга» и выделение денег на репетиции ансамблей местной самодеятельности.