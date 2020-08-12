Свалка горит черным дымом на Октябрьской набережной

Сильный пожар возник на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Густыми клубами черного дыма заволокло район дальневосточного проспекта и Октябрьской набережной днем 12 августа. Испуганные жители Невского района публикуют в соцсетях фото и видео происшествия.

- Пожар на Архивной улице в Невском районе, между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах съемки хорошо видно, какой поднялся сильный дымовал и как черную завесу разносит меж высотками новоостроек.

МЧС, в свою очередь, уточняет, что речь идет о пожаре на стихийной свалке.

- Октябрьская набережная 38. Горит мусор на открытой территории в 70 квадратных метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления ведомства.

На данный момент сведений о ликвидации возгорания нет, на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов.