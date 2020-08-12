Скоростной поезд «Стриж» запустят из Санкт-Петербурга в Самару

Скоростной поезд "Стриж" пустят из Петербурга в Самару. Фото: РЖД

Новый скоростной поезд запустят из Санкт-Петербурга в Самару. Состав будет развивать скорость до 200 километров в час и по пути делать остановки в крупных городах, в том числе в Москве. Первый состав уйдет из города на Неве уже 21 августа.

- Новый скоростной поезд «Стриж» Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября. Благодаря уникальному подвижному составу, способному развивать скорость до 200 км/ч, а также специальному расписанию, время поездки по данному маршруту сократится почти вдвое, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга поезд будет отправляться 21,23,25,27,29 и 31 августа, а также 2 и 4 сентября. Обратные составы пойдут 22,24,26,28,30 августа, 1 и 3 сентября.

В составе «Стрижа» включены сидячие вагоны 1-го и 2-го классов, а также спальные вагоны класса «Люкс» с двухместными купе и туалетом.

В пути поезд сделает остановки в Москве (Курский вокзал), Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе, Саранске и Сызрани.