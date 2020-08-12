Фура с продуктами и бетономешалка столкнулись в Первомайском

Грузовик с продуктами "уложил" бетономешалку в Первомайском. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием фуры с продуктами и бетономешалки произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Прямо в центре поселка Первомайское два грузовика не поделили дорогу и врезались друг в друга.

- В первомайском грузовик «Магнита» выезжал от магазина на шоссе, перегородив обе полосы. Бетоновоз не успел затормозить, пытался уйти в сторону и перевернулся, -сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев аварии, водитель улетевшей с дороги бетономешалки остался жив, но пострадал. Выбраться из кабины он сам не смог, так как был зажат рулем. Помощь ему оказали очевидцы аварии, а потом также приехавшие на вызов спасатели и врачи.

Кроме грузовиков, в аварии оказались помяты и две легковушки, стоявшие у магазина. По предварительным данным, кроме водителя бетономешалки никто не пострадал.