Чиновников из Госстройнадзора Санкт-Петербурга задержали за многомиллионную взятку

Сотрудников Госстройнадзора Санкт-Петербурга подозревают во взятке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудников Госстройнадзора Санкт-Петербурга подозревают в получении многомиллионной взятки от женщины, которая заботилась об интересах одной строительной компании. На двух чиновников уже завели уголовные дела. Под следствие оказался 61-летний начальник отдела надзора за специальными работами и его коллега, 56-летняя глава сектора санэпиднадзора Госстройнадзора.

- Злоумышленников задержали. Их подозревают в получении взятки в 2018 и 2019 годах от представительницы строительной организации, которая просила закрыть глаза на нарушения при проверке объектов капитального строительства, а также разрешить выдать положительный акт по итогам проверки, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствием, чиновники обогатились на 8,5 млн рублей. Один был посредником, а другой получал итоговую сумму. Оба могут получить несколько лет колонии.