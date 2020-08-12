На реконструкцию кинотеатра «Максим» нужны еще 170 млн рублей

Кинотеатр "Максим", реконструкция которого тянется с 2005 года, откроет двери в середине 2021-го. Фото: Смольный

Смольный оценил оставшиеся работы по реконструкции кинотеатра «Максим», который находится на Ланском шоссе, в 170 миллионов рублей. Но сначала эти деньги еще нужно найти. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил строительство объекта и не стал скрывать, что кинотеатр многострадальный. Также градоначальник пообещал сохранить старое название объекта.

Из кинотеатра сделают культурный центр Приморского района. Фото: Смольный

- Сейчас будем выделять деньги на следующий год, порядка 170 млн рублей, но их еще надо найти, я сейчас занимаюсь этой проблемой. Нужно закончить общестроительные и отделочные работы. А затем понадобятся еще порядка 350 млн рублей, чтобы закупить оборудование, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, кинотеатр «Максим» после реконструкции, как обещают чиновники, станет культурным центром Приморского района. К примеру, в здании появится концертный зал.