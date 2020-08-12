Дом ветеранов войны и труда Санкт-Петербурга оштрафовали за нарушения по коронавирусу

Петербургский стационар для ветеранов войны и труда оштрафовали из-за санитарных нарушений. Фото: СПб ГБСУСО "ДВВиТ № 1"

Очередь штрафов в 100 тысяч рублей из-за нарушений по коронавирусу дошла до Дома ветеранов войны и труда Санкт-Петербурга. Инспекторам Роспотребнадзора не понравилось, что в стационаре забывают про дезинфекцию после госпитализации больных с инфекцией и не всегда ведут учет заболеваний пациентов.

Но особенно специалистов возмутила постановка неуверенного диагноза «пневмония?» (прямо так, со знаком вопроса – Прим.Ред) сразу пяти больным. Для этих пациентов так и не провели окончательных лабораторных исследований.

- Также в стационаре отсутствовало достаточное количество средств индивидуальной защиты для медработников, а в 2019 году в учреждении привили от гриппа слишком мало сотрудников и проживающих, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что адвокат стационара вину признала частично и добилась снижения итогового штрафа.