Сотрудники ГИБДД спасли 4-летнюю девочку, которой стало плохо на Таллинском шоссе

Полицейские спасли 4-летнюю девочку от невыносимой боли в животе, срочно сопроводив ее с матерью до больницы. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сотрудники ГИБДД помогли спасти от боли 4-летнюю девочку, которая схватилась за живот в машине своей мамы на Таллинском шоссе. Родитель забеспокоился, что ребенок не выдержит времени до больницы, поскольку на трассе была пробка. Однако старший лейтенант Александр Сергеев и сержант Михаил Кривошеев взялись сопроводить автомобиль женщины до медучреждения. В итоге поездка получилась такой же быстрой, как в серии фильмов «Такси».

- Регулируя дорожную обстановку на большой скорости и грамотно маневрируя по ходу движения, полицейские оперативно сопроводили в детскую горбольницу машину с девочкой. Ребенка экстренно госпитализировали с подозрением на пищевое отравление, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На следующий день до сотрудников ГИБДД дозвонился отец девочки, который выразил им уважение и сообщил, что его дочку уже выписали из больницы на домашнее лечение. Ее жизнь и здоровье в безопасности.