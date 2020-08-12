Мемориал «Велосипед-призрак» появился в Санкт-Петербурге

Призрачный велосипед установили в Санкт-Петербурге в память о погибшей в ДТП девушке. Фото: vk.com/bikes_spb

Волонтеры петербургского велосообщества установили в городе мемориал под названием Ghostbike или иначе - «призрак-велосипед». Он появился в память 18-летней Насти Кислой, которая погибла в жестком ДТП с автомобилем на выезде из поселка Морозовка в 2017 году. На памятном велосипеде, окрашенном в белый цвет и установленном на Кондратьевском проспекте, содержится информация о трагедии.

По мнению создателей мемориала, он будет предупреждающим знаком для водителей. Фото: vk.com/bikes_spb

- Призрачный велосипед или Ghostbike – так называют мемориалы, устанавливаемые по всему миру в местах, где погибли велосипедисты. Обычно велосипед окрашен в белый цвет и имеет прикрепленную табличку с датой происшествия и именем пострадавшего, - поясняют идею инициативы в группе «Петербургское велообщество» во «Вконтакте».

Как считают волонтеры, мемориал послужит очередным напоминанием водителям о том, что необходимо быть внимательнее на дороге по отношении к велосипедистам.