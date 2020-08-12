Кусок фасада рухнул с дома на Английской набережной

Часть фасада рухнула на тротуар на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Увесистый кусок фасада рухнул с дома №56 на Английской набережной. К счастью, никто из прохожих в это время не проходил у стены здания. Очевидец обрушения вызвал на место МЧС и другие аварийные службы. Пока пожарные ехали к месту происшествия, петербуржец вручную оградил опасную территорию лентой, созданной из материалов, которые подвернулись под руку.

Пострадал только автомобиль очевидца. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

- Обрушения фасада на Английской набережной, 56. Сделал все возможное. Огородил место падения тем, чем было. Скотч и пакетики, сигнальная лента. Службы приехали в течение 7-10 минут, - рассказал очевидец в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по фотографиям с места происшествия, обломки рухнувшего куска «растреляли» автомобиль очевидца, припаркованный прямо напротив ненадежного фасада. Теперь машина вся в мелких, но заметных царапинах.